телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (812) 677-80-04


Водяной теплый пол Радиаторное отопление Водоснабжение
Внутридомовая канализация Теплоснабжение
Новости
22.10.2019
На склад Тепломир поступило котельное оборудование ZOTA
22.10.2019
Плита Uni-Fitt для тёплого пола толщиной 30 мм
22.10.2019
Новая линейка настенных газовых конденсационных котлов De Dietrich на складе
25.04.2019
Новинка в ассортименте бренда BAXI – котлы ECO Nova
22.08.2018
Внутрипольные конвекторы Kermi – на нашем складе

Дренажный насос KPC 600A

Артикул: 98851054
Предыдущий Следующий
Дренажный насос KPC 600A
Рейтинг:
(0 голосов)
Grundfos
Цена:
10 560 руб.
7 920 руб. (шт.)
Кол-во:
Находится в разделах: Насосы Grundfos

Погружной дренажный насос KPC 600 A предназначен в основном для осушения подвалов и гаражей, которые подвергаются затоплению. Благодаря своей компактности он также может использоваться как переносной насос для чрезвычайных ситуаций, таких, как подъем воды из резервуаров или рек, опорожнения бассейнов, фонтанов, котлованов и тоннелей. Он также идеально подходит для садоводства. Датчик уровня позволяет устанавливать и гарантирует автоматическую работу насоса. Съёмный переходник на патрубок даёт возможность насосу перекачивать воду, как горизонтально, так и вертикально

теги: Grundfos
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Введите Ваш e-mail:
Введите Ваш пароль:
Регистрация
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Восстановить пароль

Назад

 

 Эван стандарт

ЭВАН 1-5С 9900 руб. 

 

24722

Tecofi Ду=200 TECCB3240

17000 руб. 

rifar base

 RIFAR BASE 500 630 руб. 

 

 

 
Мегагрупп.ру
© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.