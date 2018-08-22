Главная \ Интернет Магазин Отопления \ Насосы \ Насосы Grundfos \ Дренажный насос KPC 600A Дренажный насос KPC 600A Артикул: 98851054 Предыдущий Следующий Рейтинг:(0 голосов) Grundfos

10 560 руб. 7 920 руб. (шт.) Цена:руб. (шт.) Кол-во:

Добавить к сравнению Находится в разделах: Насосы Grundfos Описание Погружной дренажный насос KPC 600 A предназначен в основном для осушения подвалов и гаражей, которые подвергаются затоплению. Благодаря своей компактности он также может использоваться как переносной насос для чрезвычайных ситуаций, таких, как подъем воды из резервуаров или рек, опорожнения бассейнов, фонтанов, котлованов и тоннелей. Он также идеально подходит для садоводства. Датчик уровня позволяет устанавливать и гарантирует автоматическую работу насоса. Съёмный переходник на патрубок даёт возможность насосу перекачивать воду, как горизонтально, так и вертикально

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