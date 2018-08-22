телефоны:

+7 (812) 925-68-40

+7 (812) 677-80-04


Водяной теплый пол Радиаторное отопление Водоснабжение
Внутридомовая канализация Теплоснабжение
Новости
22.10.2019
На склад Тепломир поступило котельное оборудование ZOTA
22.10.2019
Плита Uni-Fitt для тёплого пола толщиной 30 мм
22.10.2019
Новая линейка настенных газовых конденсационных котлов De Dietrich на складе
25.04.2019
Новинка в ассортименте бренда BAXI – котлы ECO Nova
22.08.2018
Внутрипольные конвекторы Kermi – на нашем складе
Главная \ Интернет Магазин Отопления \ Насосы \ Насосы Grundfos \ Cамовсасывающая насосная установка SCALA2 3-45

Cамовсасывающая насосная установка SCALA2 3-45

Артикул: 99027073
Предыдущий Следующий
Cамовсасывающая насосная установка SCALA2 3-45
Рейтинг:
(0 голосов)
Grundfos
Цена:
35 880 руб.
26 910 руб. (шт.)
Кол-во:
Находится в разделах: Насосы Grundfos

Самовсасывающая насосная установка GRUNDFOS SCALA2 3-45 используются для поддержания постоянного давления в частных домах.Установка состоит и включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, бак (065л), датчик давления и обратный клапан

теги: Grundfos
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Введите Ваш e-mail:
Введите Ваш пароль:
Регистрация
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Восстановить пароль

Назад

 

 Эван стандарт

ЭВАН 1-5С 9900 руб. 

 

24722

Tecofi Ду=200 TECCB3240

17000 руб. 

rifar base

 RIFAR BASE 500 630 руб. 

 

 

 
Мегагрупп.ру
© "www.teplomir-spb.ru"Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.